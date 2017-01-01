На станциях МЦК разместили плакаты с графиком отправлений поездов

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:17

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На всех станциях Московского центрального кольца разместили более 60 плакатов с информацией об отправлении первых и последних поездов. Для удобства пассажиров дизайн обновленных плакатов сделали более наглядным, разместив информацию на круговой схеме МЦК. Теперь на плакатах размещена схема кольца, на которой указано время отправления последнего поезда от конкретной станции по часовой стрелке и против часовой, а также обозначены станции, где прекращается движение в ночное время. Так как время отправления последних «Ласточек» в будние и выходные дни различается, то на плакатах часы отправления отмечены двумя цветами: черным в будние дни и красным в выходные и праздники.