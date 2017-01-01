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Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе

Автор:
mars66
Дата публикации:
16:33
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Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе. На этот раз был эвакуирован ТЦ "Митинский радиорынок". На данный момент также эвакуирован ТЦ "Калейдоскоп", находящийся на Химкинском бульваре. Полиция и кинологи с собаками проверяют помещения, на месте дежурят оперативные службы города.

Россия, Москва, СЗАО, Митино, Пятницкое шоссе, д. 18

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