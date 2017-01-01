Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе

Автор: mars66 Дата публикации: 16:33

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Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе. На этот раз был эвакуирован ТЦ "Митинский радиорынок". На данный момент также эвакуирован ТЦ "Калейдоскоп", находящийся на Химкинском бульваре. Полиция и кинологи с собаками проверяют помещения, на месте дежурят оперативные службы города.

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194498

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