Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе
- Автор:
- mars66
- Дата публикации:
- 16:33
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- 38
Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе. На этот раз был эвакуирован ТЦ "Митинский радиорынок". На данный момент также эвакуирован ТЦ "Калейдоскоп", находящийся на Химкинском бульваре. Полиция и кинологи с собаками проверяют помещения, на месте дежурят оперативные службы города.Россия, Москва, СЗАО, Митино, Пятницкое шоссе, д. 18
- 38
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