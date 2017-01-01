Эвакуация из ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы (фото)

Автор: bukvazakona50 Дата публикации: 22:08

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Эвакуация из ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы в связи с угрозой теракта.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194500

Москва, СЗАО, Химкинский бульвар