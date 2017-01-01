В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Эвакуация из ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы (фото)

Эвакуация из ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы (фото)

Автор:
bukvazakona50
Дата публикации:
22:08
  • 13
  • 0

Эвакуация из ТЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы в связи с угрозой теракта.

Москва, СЗАО, Химкинский бульвар

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
23:01 | Uwis
К вечеру небо над Москвой прояснилось и взошла полная луна
94 0
16:33 | mars66
Очередной торговый центр на северо-западе столицы эвакуирован из-за звонка о заложенной бомбе
12 0
22:15 | PAREN
Эвакуация ТЦ "Водный" на севере столицы из-за угрозы взрыва