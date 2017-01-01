Город погрузился во власть дождя и тумана

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:14

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Затяжной дождь идёт в столице. Высотные здания скрываются за туманом. В столице 94% влажности и очень низкое атмосферное давление 733 мм.рт.ст.