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Учебное заведение эвакуировано на юго-востоке Москвы из-за звонка о минировании

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:15
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Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга "26 кадр" на улице Шкулёва, д. 27, строение 1 эвакуирован после звонка о минировании. На месте работают кинологи с собакой, спасатели, пожарные, врачи Скорой помощи и полиция. Улица Шкулёва от ул. 7-й Текстильщиков до Волжского бульвара, перекрыта. Проверив всю территорию внутри и вне здания, бомбы не обнаружено.

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