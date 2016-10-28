Учебное заведение эвакуировано на юго-востоке Москвы из-за звонка о минировании

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:15

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Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга "26 кадр" на улице Шкулёва, д. 27, строение 1 эвакуирован после звонка о минировании. На месте работают кинологи с собакой, спасатели, пожарные, врачи Скорой помощи и полиция. Улица Шкулёва от ул. 7-й Текстильщиков до Волжского бульвара, перекрыта. Проверив всю территорию внутри и вне здания, бомбы не обнаружено.