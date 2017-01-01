В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Столичная осень

Столичная осень

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:16
  • 17
  • 0

В столице красивые осенние оттенки: листва постепенно окрашивается в приятные тона.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
18:08 | tim777
Оперативные службы прибыли на Белорусский вокзал из-за сообщений о минировании
11 0
17:56 | Uwis
На восток Москвы опустился туман
14 0
17:14 | LaimeLaim
Город погрузился во власть дождя и тумана
24 0
13:55 | LaimeLaim
Низкая облачность и затяжной дождь на западе столицы