"Мерседес" вылетел на тротуар в результате ДТП на 1-ой Брестской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 18:05

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6 октября днём в центре Москвы произошло ДТП. На 1-ой Брестской улице столкнулись "Мерседес GLE" и "Ауди ТТ". Как сообщают очевидцы, водитель "Мерседеса" двигался по 1-ой Брестской улице в направлении площади Тверская застава. На пересечении с Большой Грузинской улицей он врезался в а/м "Ауди ТТ", выехавший на перекрёсток справа. От мощного удара, "Мерседес" отбросило левее, он вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов. А/м "Ауди" также отбросило в сторону. В результате ДТП пострадало два человека. На месте аварии работало несколько экипажей ГИБДД, бригады скорой и пожарные. Из-за аварии было осложнено движение транспорта как по 1-ой Брестской улице, так и по прилегающим улицам. В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Не исключено, что кто-то из водителей решил проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.