В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Мерседес" вылетел на тротуар в результате ДТП на 1-ой Брестской улице

"Мерседес" вылетел на тротуар в результате ДТП на 1-ой Брестской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:05
  • 46
  • 0

6 октября днём в центре Москвы произошло ДТП. На 1-ой Брестской улице столкнулись "Мерседес GLE" и "Ауди ТТ". Как сообщают очевидцы, водитель "Мерседеса" двигался по 1-ой Брестской улице в направлении площади Тверская застава. На пересечении с Большой Грузинской улицей он врезался в а/м "Ауди ТТ", выехавший на перекрёсток справа. От мощного удара, "Мерседес" отбросило левее, он вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов. А/м "Ауди" также отбросило в сторону. В результате ДТП пострадало два человека. На месте аварии работало несколько экипажей ГИБДД, бригады скорой и пожарные. Из-за аварии было осложнено движение транспорта как по 1-ой Брестской улице, так и по прилегающим улицам. В причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Не исключено, что кто-то из водителей решил проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

  • 46
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
18:08 | tim777
Оперативные службы прибыли на Белорусский вокзал из-за сообщений о минировании
42 0
15:40 | mreportertv
Два автомобиля столкнулись на трассе в Мурманской области