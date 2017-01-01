Оперативные службы прибыли на Белорусский вокзал из-за сообщений о минировании
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:08
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На трёх Московских вокзалах проведена эвакуация пассажиров из-за сообщений о минировании. «После звонков на телефон «02» были эвакуированы Казанский, Курский, Белорусский и Ярославский вокзалы. Проверочные мероприятия завершены на Казанском вокзале. На остальных проводятся обследования кинологическими службами», - сказал Т.Соцкий. Он также отметил, что на движение поездов эвакуация не влияет, так как на всех вокзалах есть возможность подхода к поездам, минуя основное здание вокзала.
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