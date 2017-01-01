Трамвай загорелся на юге столицы

Автор: Anton Bocharov Дата публикации: 22:23

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Из-за замыкания токоприёмника на юге Москвы загорелась крыша трамвая. Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет.

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194510

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