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Трамвай загорелся на юге столицы

Автор:
Anton Bocharov
Дата публикации:
22:23
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Из-за замыкания токоприёмника на юге Москвы загорелась крыша трамвая. Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет.

Москва, ЮАО, Варшавское шоссе, д. 1

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