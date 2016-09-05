Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Коломной
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 20:11
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Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в сторону Озер, перевернулся в Коломенском районе Подмосковья возле села Лукерьино. Инцидент произошел в 15:30 на 3 км автодороги «Обход города Коломны». По предварительной информации, ДТП произошло в связи с тем, что водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. В автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП погибли пять человек, еще 25 пассажиров, среди которых оказался четырехлетний ребенок, госпитализированы.
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