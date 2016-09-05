В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Коломной

Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Коломной

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:11
  • 86
  • 1

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в сторону Озер, перевернулся в Коломенском районе Подмосковья возле села Лукерьино. Инцидент произошел в 15:30 на 3 км автодороги «Обход города Коломны». По предварительной информации, ДТП произошло в связи с тем, что водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. В автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП погибли пять человек, еще 25 пассажиров, среди которых оказался четырехлетний ребенок, госпитализированы.

  • 86
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

112 0
18:05 | tim777
"Мерседес" вылетел на тротуар в результате ДТП на 1-ой Брестской улице
2807 0
10:38 | denis947
21 человек погиб при столкновении автобуса с поездом в Покрове
89 0
05.09.2016 20:59 | MashaAmelicheva
Нашествие червей на жилой дом произошло в подмосковной Коломне