Информационное сообщение о закрытии 8 октября центрального участка Замоскворецкой линии

Автор: tim777 Дата публикации: 22:19

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На некоторых станциях столичной подземки сегодня установили информационные плакаты о закрытии центрального участка Замоскворецкой линии. В предстоящее воскресенье, 8 октября участок между станциями Белорусская и Новокузнецкая будет закрыт для проведения плановых ремонтных работ. Поезда будут следовать от Алма-Атинской до станции Новокузнецкая и обратно, а также от станции Речной вокзал до Белорусской и также в обратном направлении. Пассажирам подземки следует внимательней относится к изменениям и заранее планировать маршруты своих поездок.