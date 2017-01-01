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Спасатели вытащили зажатого в кабине грузовика водителя в ДТП на 14 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:05
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Один человек пострадал в результате ДТП на 14 км МКАД. На внутренней стороне кольца столкнулись фура, грузовик и самосвал. В результате столкновения водитель грузовика, оказавшегося между фурой и самосвалом, зажало в искореженной кабине. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавшего и передали медикам. Мужчину с различными травмами госпитализировали.

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