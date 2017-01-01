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Центральный участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт 8 октября

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:59
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8 октября в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями «Новокузнецкая» и «Белорусская». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» – «Белорусская» и «Новокузнецкая» – «Алма-Атинская». Станции «Белорусская» и «Новокузнецкая» будут работать как временно конечные: «Белорусская» с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, «Новокузнецкая» – с пересадками на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий.

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