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Пожар в Кавалерово Приморского края

Автор:
yul295
Дата публикации:
10:40
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Пожар в поселке Кавалерово - горит посёлок в Приморском крае, вернее все сопки вокруг - дышать уже нечем!

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