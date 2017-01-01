Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе

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Утром 7 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Ярославском шоссе, у дома 7, столкнулись 3 автомобиля: "Volkswagen Touareg", "Peugeot 207" и "Honda Civic". Все автомобили двигались по Ярославскому шоссе в сторону центра. Со слов очевидцев, водитель автомобиля "Peugeot" ехал в среднем ряду и начал перестраиваться в левый ряд. При этом он не уступил дорогу автомобилю "Volkswagen". Последний ударил автомобиль "Peugeot" в задний бампер, после чего "Peugeot" ударил впереди едущий автомобиль "Honda". В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Peugeot". Его госпитализировали в 20 ГКБ. Машины получили различные повреждения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.