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Укладка асфальта во время дождя в Калуге

Автор:
bushakov
Дата публикации:
13:24
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Дорожники укладывают асфальт во время сильного дождя в Калуге.

  • 18
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