Ямы и грязь на дорогах города Шумерля в Чувашии

Автор: mikinalexei Дата публикации: 13:24

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улица Интернациональная, асфальтированной дороги как не было так и нет. Обещаниям меняющейся, как перчатки, администрации города, веры нет.