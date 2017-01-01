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Главная  /  Репортажи  /  Ямы и грязь на дорогах города Шумерля в Чувашии

Ямы и грязь на дорогах города Шумерля в Чувашии

Автор:
mikinalexei
Дата публикации:
13:24
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улица Интернациональная, асфальтированной дороги как не было так и нет. Обещаниям меняющейся, как перчатки, администрации города, веры нет.

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Комментарии (0)

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