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Напряженная обстановка на Пушкинской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:44
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Напряженная обстановка на Пушкинской площади: очень много полиции и сотрудников ОМОНа, дружиники, представители СМИ.

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