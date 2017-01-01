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Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на улице Лескова

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14:43
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Днём 7 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Лескова, у дома 19, столкнулись 2 автомобиля: "Ford Explorer" и "Лада Гранта" службы доставки пиццы. Оба автомобиля двигались по улице Лескова в направлении Алтуфьевского шоссе. У дома 19 водитель отечественного автомобиля из-за несоблюдения дистанции столкнулся со впереди едущим автомобилем "Форд". В результате ДТП никто серьёзно не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения. Во всех обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники ДПС.

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