В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В "Лужниках" состоялся спортивный праздник Главного управления МВД России по г. Москве

В "Лужниках" состоялся спортивный праздник Главного управления МВД России по г. Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:47
  • 2
  • 0

В "Лужниках" прошёл спортивный праздник посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел России. В южном ядре спорткомплекса "Лужники" прошли показательные выступления сотрудников московского гарнизона полиции, в ходе которых они продемонстрировали свое профессиональное мастерство. Красочное зрелище предстало перед зрителями, когда сотрудники Центра специального назначения показали тактику ведения боя, освобождения заложников и захвата террористов. Аплодисментами встречали полицейских кавалеристов и кинологов. На площади возле Большой спортивной арены расположились различные выставки, на которых было представлено все, чем поистине гордятся столичные полицейские: образцы техники, стрелкового оружия, спецсредств и многое другое.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
15:16 | Uwis
Фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба" проходит в парке "Эрмитаж"
92 0
01.10 15:44 | Гринфельд Павел
Международный день пожилых людей отметили в Московском метрополитене
24 0
10:40 | Uwis
В парке "Сокольники" проходит "Супергеройский забег"
53 1
28.09 00:13 | Uwis
Строительство станции «Лужники» новой канатной дороги через Москва-реку
132 0
21.05 19:20 | Artem_077
Выступление конного полка МВД России на мероприятии "Дни Франции" на Центральном Московском ипподроме