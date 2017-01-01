В "Лужниках" состоялся спортивный праздник Главного управления МВД России по г. Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:47

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В "Лужниках" прошёл спортивный праздник посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел России. В южном ядре спорткомплекса "Лужники" прошли показательные выступления сотрудников московского гарнизона полиции, в ходе которых они продемонстрировали свое профессиональное мастерство. Красочное зрелище предстало перед зрителями, когда сотрудники Центра специального назначения показали тактику ведения боя, освобождения заложников и захвата террористов. Аплодисментами встречали полицейских кавалеристов и кинологов. На площади возле Большой спортивной арены расположились различные выставки, на которых было представлено все, чем поистине гордятся столичные полицейские: образцы техники, стрелкового оружия, спецсредств и многое другое.