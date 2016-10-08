Спортивный праздник МВД проходит в Лужниках

Автор: tim777 Дата публикации: 16:21

79

79 0

7 октября в Олимпийском комплексе «Лужники» состоялся СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ, организованный ГУ МВД России по г. Москве при поддержке правительства Москвы и посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел. Недалеко от станции метро «Воробьевы горы» на территории Южного спортивного ядра проходили выставки, показательные выступления и соревнования московских полицейских в различных видах спорта. Вниманию зрителей были представлены традиционные выставки стрелкового оружия и специальной техники. Каждая из служб продемонстрировала свое профессиональное мастерство, выступив перед зрителями, а на выставочных площадках полицейские отвечали на любые вопросы гостей праздника и рассказывали об особенностях службы. Гостей праздника ожидали различные конкурсы, спортивные состязания, подарки и разнообразное меню полевых кухонь.