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Спортивный праздник МВД проходит в Лужниках

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:21
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7 октября в Олимпийском комплексе «Лужники» состоялся СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ, организованный ГУ МВД России по г. Москве при поддержке правительства Москвы и посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел. Недалеко от станции метро «Воробьевы горы» на территории Южного спортивного ядра проходили выставки, показательные выступления и соревнования московских полицейских в различных видах спорта. Вниманию зрителей были представлены традиционные выставки стрелкового оружия и специальной техники. Каждая из служб продемонстрировала свое профессиональное мастерство, выступив перед зрителями, а на выставочных площадках полицейские отвечали на любые вопросы гостей праздника и рассказывали об особенностях службы. Гостей праздника ожидали различные конкурсы, спортивные состязания, подарки и разнообразное меню полевых кухонь.

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