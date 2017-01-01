Рыбная ярмарка на Кузнецком Мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:38

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Всего один день остался до закрытия рыбной ярмарки на Кузнецком Мосту. Горожане и гости столицы совершают покупки, наблюдают за живностью в аквариумах.