Обзор погоды в столице 7 октября

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:24

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Погода 7 октября была переменчивой то плыли по небу облака, то выглядывало и ярко светило солнце. В некоторых районах прошли осадки. Днем было около +10С.