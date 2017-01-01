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Водное такси до Кронштадта

Автор:
Сергей Насонов
Дата публикации:
02:10
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Автомобиль такси вылетел в Финский залив.

Санкт-Петербург, Зеленогорск, Финский залив

  • 11
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