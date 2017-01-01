На трассе в Челябинской области десятки машин оказались залиты гудроном

Автор: urbangraff Дата публикации: 14:53

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На трассе Екатеринбург-Челябинск дорожные рабочие ехали по обочине на служебном автомобиле навстречу потоку, со включенным распылением гудрона и поливал встречный поток. Распылитель был поднят вверх, поэтому напор гудрона бил фонтаном и обливал всех кто ехал в направлении Челябинска. Фонтан был такой силы, что заливал по крышу даже крупные грузовики. Водители сразу останавливались, т. к. продолжать движение дальше было невозможно. Пострадало не менее 40 машин. Водитель пояснил, что не видел ничего, и его не смущал огромный столб пара, который исходил от горячего гудронового фонтана. Сотрудников ДПС ждали 2,5 часа, несмотря на то, что недалеко находится стационарный пост. Дорожные рабочие пытались дозвониться до руководства подрядчика, выполняющего работы. Представитель приехал только спустя 5 часов, который оказался простым механиком, который находится в отпуске вообще, и предложил возместить за мойку пострадавшим всего по 2 тысячи рублей. Руководства мы так и не дождались. Владельцем дорожной техники является ИП, который к телефону не подходит. За него разговаривает другой человек, который ничего толком о возмещении сказать не может.