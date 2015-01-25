Супергерои во второй раз провели забег в парке «Сокольники»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:11
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«Супергеройский забег» собрал вместе многих героев из комиксов, мультфильмов и фильмов для того, чтобы устроить костюмированный праздник. Все желающие могли нарядиться в костюмы супергероев и принять участие в благотворительном забеге на 5 км в помощь Фонду социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Тройка лидеров, а также обладатели лучших костюмов, получили призы от организаторов мероприятия.
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