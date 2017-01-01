Остановки нового образца на севере столицы

Автор: PAREN Дата публикации: 02:04

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На канале "Москва24" показали сюжет о том, что в Москве меняют остановки общественного транспорта. Что они теперь будут единого образца, у них будет wi-fi и подзарядки. Хотел бы поделиться тем, как эти остановки выглядят на севере Москвы. Все электропровода не закрыты, скамейки не установлены. Остановки так выглядят уже месяц. А значит, хулиганы спокойно могут порвать или порезать провода и нанести другой урон новым остановкам. А это значит, что не проработавшим и дня остановкам потребуется ремонт.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194556

На канале "Москва24" показали сюжет о том, что в Москве меняют остановки общественного транспорта. Что они теперь будут единого образца, у них будет wi-fi и подзарядки. Хотел бы поделиться тем, как эти остановки выглядят на севере Москвы.Все электропровода не закрыты, скамейки не установлены. Остановки так выглядят уже месяц. А значит, хулиганы спокойно могут порвать или порезать провода и нанести другой урон новым остановкам. А это значит, что не проработавшим и дня остановкам потребуется ремонт.