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Остановки нового образца на севере столицы

Автор:
PAREN
Дата публикации:
02:04
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На канале "Москва24" показали сюжет о том, что в Москве меняют остановки общественного транспорта. Что они теперь будут единого образца, у них будет wi-fi и подзарядки. Хотел бы поделиться тем, как эти остановки выглядят на севере Москвы. Все электропровода не закрыты, скамейки не установлены. Остановки так выглядят уже месяц. А значит, хулиганы спокойно могут порвать или порезать провода и нанести другой урон новым остановкам. А это значит, что не проработавшим и дня остановкам потребуется ремонт.

На канале "Москва24" показали сюжет о том, что в Москве меняют остановки общественного транспорта. Что они теперь будут единого образца, у них будет wi-fi и подзарядки. Хотел бы поделиться тем, как эти остановки выглядят на севере Москвы.
Все электропровода не закрыты, скамейки не установлены. Остановки так выглядят уже месяц. А значит, хулиганы спокойно могут порвать или порезать провода и нанести другой урон новым остановкам. А это значит, что не проработавшим и дня остановкам потребуется ремонт.


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