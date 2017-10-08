На станции метро «Воробьёвы горы» состоялась первая в истории Московского метрополитена фитнес-тренировка

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09:49

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35 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194558

Воскресным утром, 8 октября, на станции метро «Воробьёвы горы» прошла первая в истории Московского метрополитена фитнес-тренировка. В тренировке приняли участие 50 человек, которые за час суммарно сожгли 20 тысяч килокалорий и выпили более 60 литров воды. Занятие провела генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»Тина Канделаки.Станция «Воробьёвы горы» временно превратилась в фитнес-зал, на платформе были расстелены коврики для занятий, расставлены бутылки с водой и разложены предметы спортивного инвентаря. В течение часа участники выполняли комплексы упражнений с собственным весом, рассчитанные на нагрузку всех групп мышц. Наблюдать за процессом тренировки могли все желающие.В тренировке приняли участие представители Московского метрополитена и ведущие спортивного телеканала. Среди приглашённых гостей был известный боец смешанных единоборств Виталий Минаков.