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"Бабье лето" пришло снова в столицу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:03
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На несколько дней в Москву пришло "Бабье лето". Небо с утра ясное, светит солнце. Днём температура воздуха поднимется до +12С.

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