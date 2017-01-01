"Бабье лето" пришло снова в столицу

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:03

4

4 0

На несколько дней в Москву пришло "Бабье лето". Небо с утра ясное, светит солнце. Днём температура воздуха поднимется до +12С.