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Центральный участок Замоскворецкой линии закрыт на ремонт

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:33
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8 октября 2017 года, в течение всего дня закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями «Новокузнецкая» и «Белорусская». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. Для входа и выхода пассажиров закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Движение поездов по Замоскворецкой линии осуществляется только на участках «Речной вокзал» – «Белорусская» и «Новокузнецкая» – «Алма-Атинская». Станции «Белорусская» и «Новокузнецкая» работают как временно конечные: «Белорусская» с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, «Новокузнецкая» – с пересадками на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининско-Солнцевской линий. На время закрытия центрального участка Замоскворецкой линии пассажиры могут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых. Это четвертое удлинённое технологическое «окно» в 2017 году. В течение 26 часов будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических работ, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров Московского метрополитена. Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября 2017 года, в 5 часов 30 минут утра. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок.

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