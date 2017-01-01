Подготовка фонтана у Большого театра к зиме

Автор: Uwis Дата публикации: 13:27

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Подготовка фонтана у Большого театра к зиме: устанавливают защитные заглушки на элементы подсветки, демонтируют сопла и съемные элементы.