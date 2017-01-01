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Солнечное воскресенье в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14:22
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В воскресенье октябрь, который пока не радовал погодой москвичей, сменил гнев на милость. С востока усиливается влияние сибирского антициклона, так что днём будет без осадков, максимальная температура в середине дня составит 10-12 градусов. Среднесуточная температура на пару градусов превысит климатическую норму. После затяжной череды дождей такая погода, тем более в воскресенье, радует, но бывало 8 октября и куда теплее. Так, в 2011 году в этот день воздух в Москве прогрелся до +21,0 градуса. Но и зима порой уже подступала к Москве. В 1906 году под утро воздух остыл до -4,9 градуса. Но такой подарок от природы, увы, ненадолго. Ближе к вечеру к столице приблизится атмосферный фронт южного циклона, облачность уплотнится, и вновь начнётся дождь. Именно этот циклон продолжит определять погоду в Москве и в понедельник. Так что новая рабочая неделя начнется с привычной пасмурной погоды с дождем.

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