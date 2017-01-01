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Пожар на строительном рынке "Синдика" на 65 км МКАД

Автор:
Maksias
Дата публикации:
15:57
  • 97
  • 0

Пожар вспыхнул на строительном рынке "Синдика" 65 км МКАД.

  • 97
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