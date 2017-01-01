Крупный пожар вспыхнул в подземном паркинге и складах ТЦ "Синдика" на 65 км МКАД

Автор: Стрелец Дата публикации: 16:34

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В Подмосковье рядом с 65 км МКАД горят подземные гаражи торгового комплекса "Синдика". Со слов охраны, возможно, пожар начался со складских помещений, расположенных в подземном паркинге. В результате пожара сгорело много автомобилей, находящихся на подземной парковке. Сильный ветер раздувал пламя, всё было окутано густым чёрным дымом. Слышны хлопки от взрывающихся машин. Пожарным подобраться не было никакой возможности, подземный паркинг выгорел полностью. О жертвах пожара данных пока нет. Тушение пожара продолжается.