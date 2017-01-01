В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  65 км МКАД. Дым ои горящего рынка

65 км МКАД. Дым ои горящего рынка

Автор:
Marina Semenova
Дата публикации:
17:58
  • 44
  • 0

МКАД стоит. Дым валит на правительство московской области. Вид из Митино, закрыли окна, запах распространился на Митино.

  • 44
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
18:53 | denis947
Крупный пожар на рынке "Синдика" на 65 км МКАД тушат вертолетами