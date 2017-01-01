Уличный музыкант играл на подручных средствах на Кузнецком Мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:58

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На Кузнецком Мосту уличный музыкант, играющий на сковородках и ведре собрал много заинтересованных глаз и ушей прохожих.