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Открытый всероссийский турнир по спортивной борьбе "грэпплинг"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:43
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8 октября во дворце борьбы им. И.Ярыгина состоялся Открытый всероссийский турнир по спортивной борьбе "грэпплинг" и "грэпплинг ги" "Кровью и потом: начало" среди всех возрастов. Данный турнир организован под эгидой международной федерации борьбы — UNITED WORLD WRESTLING (UWW) в целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения. В программе: - участие команды МЧС в грэпплинге; - фотовыставка «2017 – Год гражданской обороны. История. Современность. Будущее»; - выставка старинных пожарных касок; - на специальной площадке спасатели поделились ценными знаниями, рассказав о том, как оказывать первую помощь, спасать утопающих, и что делать в случае получения различного вида ран и травм, показав приемы спасения на манекене; - различные мастер-классы и конкурсы для детей на противопожарную тематику, - все желающие смогли примерить на себя боевую одежду пожарного, узнать много нового о пожарно-спасательной технике и сфотографироваться за рулем настоящей пожарной машины.

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