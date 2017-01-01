В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Проезд от ул. Академика Королёва до ул. 1-я Останкинская вдоль д. 10 стал односторонним

Проезд от ул. Академика Королёва до ул. 1-я Останкинская вдоль д. 10 стал односторонним

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:42
  • 24
  • 0


8 октября на северо-востоке столицы проезд от улицы Академика Королёва до улицы 1-я Останкинская вдоль дома 10 стал односторонним. Ближе к обеду сотрудники ЦОДД сняли плёнку со знаков.

Решение о вводе одностороннего движения было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного города Москвы в целях обеспечения безопасного и комфортного проезда. Из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей разъезд был затруднён.

Как видно на кадрах, многие водители в упор не видят обновлённые знаки и едут под "кирпич". ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
21:53 | Uwis
Последний день работы площадок фестиваля "Золотая осень" в центре Москвы
100 2
07.10 14:43 | Max_019
Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на улице Лескова
39 0
22.09 17:46 | Artem_077
Для нескольких автобусных маршрутов с 23 сентября остановку «Метро Белорусская» перенесут на площадь Тверская Застава