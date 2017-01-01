Проезд от ул. Академика Королёва до ул. 1-я Останкинская вдоль д. 10 стал односторонним

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194618

8 октября на северо-востоке столицы проезд от улицы Академика Королёва до улицы 1-я Останкинская вдоль дома 10 стал односторонним. Ближе к обеду сотрудники ЦОДД сняли плёнку со знаков.Решение о вводе одностороннего движения было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного города Москвы в целях обеспечения безопасного и комфортного проезда. Из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей разъезд был затруднён.Как видно на кадрах, многие водители в упор не видят обновлённые знаки и едут под "кирпич". ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.