Автомобиль перевернулся в результате столкновения на аварийном перекрёстке в центре Москвы (момент ДТП)

Автор: tim777 Дата публикации: 21:02

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8 октября вечером в центре Москвы на одном из аварийных перекрёстков Таганского района произошло ДТП в результате которого перевернулся один из автомобилей. На пересечении Волгоградского проспекта и Абельмановской улицы столкнулись а/м "Фольксваген Тигуан" и а/м "Мерседес". Водитель а/м "Фольксваген Тигуан" двигался со стороны площади Крестьянская застава. Для потока двигавшегося в сторону Таганской площади загорелся разрешающий сигнал светофора. Тем не менее водитель, управлявший а/м "Фольксваген" решил пересечь перекрёсток в направлении Абельмановской улицы. В этот момент с правого ряда справа на перекрёсток выехал а/м "Мерседес". Так как соседние ряды были заняты автомобилями, водитель "Мерседеса" не успел ничего предпринять и не снижая скорости протаранил а/м "Фольксваген" в заднее правое крыло. От мощного удара "Фольксваген" отбросило в сторону, где он перевернулся на крышу и в таком положении его протащило несколько метров. На место происшествия прибыло несколько бригад скорой медицинской помощи, пожарный расчет и сотрудники ГИБДД. Пострадавшим в результате ДТП медицинская помощь была оказана на месте. От дальнейшей госпитализации они отказались. При помощи прибывших пожарных, автомобиль был перевернут на колеса и транспортирован к обочине, для восстановления движения общественного транспорта. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя а/м "Фольксваген", который выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Пока сотрудники ГИБДД занимались оформлением первого ДТП, на этом же перекрёстке произошло ещё одно дорожное происшествие. В момент начала движения у одного из мотоциклов отвалилось заднее колесо. Группа байкеров, двигавшихся со стороны области, остановилась на запрещающий сигнал светофора, при движении в сторону Таганской площади. Как только потоку загорелся разрешающий сигнал светофора, то при старте с места у одного из мотоциклов внезапно отлетело заднее колесо. Сам байкер и его пассажирка не пострадали. С помощью сотрудника ГИБДД и мотоциклистов из группы, поврежденный байк был перемещен на обочину и в последствии был вызван эвакуатор для дальнейшей транспортировки поврежденного транспорта. Как сообщают местные жители, аварии на данном перекрёстке носят регулярный характер, о чем свидетельствуют предупреждающие информационные щиты. Как правило в большинстве случаев основные причины аварий в невнимательности водителей за рулём и игнорирование запрещащющих сигналов светофоров.