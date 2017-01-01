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Последний день работы площадок фестиваля "Золотая осень" в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:53
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Тысячи москвичей и гостей столицы пришли на площадки фестиваля "Золотая осень" в последний день работы, чтобы приобрести фермерские продукты, сувениры, вкусно поесть, просто хорошо провести время, благо погода этому поспособствовала, и сделать на память фотографии на фоне оригинальных композиций из тыкв. Гастрономический фестиваль “Золотая осень” проходил в столице с 22 сентября по 8 октября в рамках городских уличных фестивалей “Московские сезоны”. В эти дни на 23 фестивальных площадках и более чем 40 рынках и ярмарках можно приобрести и продегустировать фермерские продукты и деликатесы российских производителей. Фестивальные площадки украсили осенние композиции, составленные из 25 тысяч декоративных тыкв, которые стали символом московской “Золотой осени” - 2017.

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