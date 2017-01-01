"Маршрутная сеть "Магистраль": новый поворот для общественного транспорта около Павелецкого вокзала

Автор: tim777 Дата публикации: 21:52

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На этих выходных в столице стартовала вторая очередь маршрутной сети "Магистраль". В рамках второго этапа проекта «Магистраль» открыты два новых магистральных маршрута: экспресс 144к на Ленинском проспекте и маршрут м27, который связал ул. Новый Арбат и Кутузовский проспект с Таганским районом и Рязанским проспектом. Кроме того, пролегающие маршруты получат приоритет в движении транспорта, что позволит избежать до 90% причин сбоев и задержек. Для удобства движения общественного транспорта на некоторых перекрёстках введены новые схемы движения. Так, на участке внутренней стороны Садового кольца около Павелецкого вокзала для удобства пассажиров общественного транспорта организован новый поворот в направлении Дубининской улицы. Новая схема движения позволит пассажирам сэкономить время в пути, а сам транспорт получив приоритет на данном участке не будет совершать перепробег в 1,3 км до разворота над Добрынинским тоннелем.