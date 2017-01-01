Комфортная солнечная погода порадовала горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 08.10 22:12

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8 октября в воскресенье в столичном регионе установилась комфортная солнечная погода, которая порадовала горожан. Многие в этот день устремились в столичные парки, чтобы успеть сделать зрелищные селфи на фоне осенних красок. Любители активного отдыха вышли на набережные, чтобы погулять, совершить пробежку или покататься на велосипедах. Температура воздуха составила +14-15 градусов. По данным синоптиков, в ближайшие дни в погодной канцелярии грядут перемены и на предстоящей неделе возможны осадки в виде кратковременных дождей.