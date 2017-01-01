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Пожар в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД (аэросъёмка)

Автор:
Алексей Есетов
Дата публикации:
08.10 22:40
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Пожар в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД. Съёмка с коптера.

  • 56
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