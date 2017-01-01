Пожар в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД (аэросъёмка)

Автор: Алексей Есетов Дата публикации: 08.10 22:40

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Пожар в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД. Съёмка с коптера.