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Пожар в ТЦ "Синдика" на 65 км МКАД

Автор:
ser_djo
Дата публикации:
01:05
  • 37
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Пожар на строй-рынке Синдика.


Догорают автомобили.

Пожар на рынке "Синдика". Видео 1

Пожар на рынке "Синдика". Видео 2

  • 37
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