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Главная  /  Репортажи  /  На Горьковском шоссе перед Балашихой в кювет съехал грузовик

На Горьковском шоссе перед Балашихой в кювет съехал грузовик

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
07:12
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На Горьковском шоссе перед Балашихой в сторону Москвы в кювет съехал грузовик. О пострадавших неизвестно.

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