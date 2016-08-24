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Строительный рынок «Синдика» загорелся на 65 км МКАД

Автор:
Igor_Sergeevich
Дата публикации:
10:55
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На 65 км МКАД в Подмосковье произошло возгорание на строительным рынке «Синдика» на минус первом этаже. Из здания эвакуировали около 3 тыс. человек. Поначалу площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, далее его площадь выросла до 5 тыс кв. м, а затем очагами достигла 55 тыс. кв. м. Здание ТЦ обрушилось на площади 1 тыс. кв. м. В тушении принимала участие авиация. Поздним вечером 8 октября 22:56 возгорание было локализовано.

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