Сегодня в Москве ожидается низкая облачность и сильный порывистый ветер

Автор: Uwis Дата публикации: 09:09

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Сегодня в Москве ожидается низкая облачность и сильный порывистый ветер. Птицы собираются в стаи и готовятся к перелету на зимовку.