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Главная  /  Репортажи  /  Сегодня в Москве ожидается низкая облачность и сильный порывистый ветер

Сегодня в Москве ожидается низкая облачность и сильный порывистый ветер

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:09
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Сегодня в Москве ожидается низкая облачность и сильный порывистый ветер. Птицы собираются в стаи и готовятся к перелету на зимовку.

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