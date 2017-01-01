В рамках проекта “Магистраль” на Славянской площади запустили транспортный узел "Метро Китай-город"

Автор: Uwis Дата публикации: 09:11

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В рамках проекта “Магистраль” на Славянской площади запустили транспортный узел с крытыми павильонами, табло прибытия, Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов. Для пожилых и маломобильных граждан, пассажиров с детскими колясками организована удобная посадка на автобусы . Рядом разместились стоянки такси и станция городского велопроката. На площади появились наземные переходы для пересадки на другие маршруты. Все транспортные объекты выдержаны в едином архитектурном стиле. Появилась новая система навигации: схемы узла, карты сети и указатели при выходе из метро, все остановки пронумерованы, чтобы горожанам было проще ориентироваться в большом количестве маршрутов. Теперь от Славянской площади отправляются автобусы 12 дневных и семи ночных маршрутов.