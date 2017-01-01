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Главная  /  Репортажи  /  Жители Берёзовки недовольны сжиганием мусора по соседству

Жители Берёзовки недовольны сжиганием мусора по соседству

Автор:
Yana_fedorova
Дата публикации:
09:54
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О свежем воздухе пришлось забыть жителям села Берёзовка из-за сжигания мусора по соседству. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал это видео.

По словам автора ролика, его соседи жгут бытовые отходы в бочке рядом с частным домом. И это происходит каждую неделю, на протяжении нескольких лет: "Два года споров и разногласий! Каждую неделю вот такое зрелище," - пишет мобильный репортёр. В результате, в округе пахнет мусором и гарью, а на дороге - лежат кучи несгоревших отходов.

"Сельсовет помочь не смог! Как быть даже не знаем!" - сообщает местный житель. При этом, отмечается, что за сжигание мусора в городе и на приусадебных участках предусмотрен штраф - согласно действующему законодательству.
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