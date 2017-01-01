Хаотичная парковка автомобилей вдоль дороги у музея-заповедника "Остафьево" в Московской области
- Автор:
- svetlanaermak1
- Дата публикации:
- 10:14
-
- 37
"Все паркуются где хотят, дорожная разметка на данном участке дороги отсутствует. Грузовые автомобили и автобусы с трудом разъезжаются со встречным транспортом," - рассказывает автор видео. При этом, на дороге часто можно встретить пешеходов, гуляющих по музею-усадьбе.
Пожарной машине или карете скорой медицинской помощи, по мнению автомобилиста, также сложно проехать по оставшимся свободными от припаркованных машин участкам дороги. "Улица Зелёновка, съезжаем с улицы Троицкой. Как Вы думаете, проедет ли тут скорая? Или пожарная? Вот такой узкий проходик и обрыв," - комментирует дорожную ситуацию в Остафьево мобильный репортёр.
- 37
Комментарии (0)