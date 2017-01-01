Хаотичная парковка автомобилей вдоль дороги у музея-заповедника "Остафьево" в Московской области

Автор: svetlanaermak1 Дата публикации: 10:14

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194648

Непростая ситуация сложилась на дорогах села Остафьево. По словам мобильного репортёра, движение автомобилей осложнено хаотичной парковкой вдоль проезжих частей."Все паркуются где хотят, дорожная разметка на данном участке дороги отсутствует. Грузовые автомобили и автобусы с трудом разъезжаются со встречным транспортом," - рассказывает автор видео. При этом, на дороге часто можно встретить пешеходов, гуляющих по музею-усадьбе.Пожарной машине или карете скорой медицинской помощи, по мнению автомобилиста, также сложно проехать по оставшимся свободными от припаркованных машин участкам дороги. "Улица Зелёновка, съезжаем с улицы Троицкой. Как Вы думаете, проедет ли тут скорая? Или пожарная? Вот такой узкий проходик и обрыв," - комментирует дорожную ситуацию в Остафьево мобильный репортёр.